Conde se refirió a la pelea que protagonizó Polenta: “No lo justifico, pero cada uno reacciona como reacciona”

El capitán tricolor, Diego Polenta, protagonizó un polémico encontronazo ante un jugador de El Tanque Sislyer: en el partido, Polenta mantuvo una pelea con el delantero Jonatan Ramírez a causa de un festejo. En este sentido, el golero de Nacional, Esteban Conde, afirmó.

“Detrás de un jugador de fútbol hay una historia, más que una persona. No sé por qué esta situación se da con Diego. No es fácil llevar la cinta de Nacional y cargar por ahí con esa presión. Cada uno canaliza como canaliza, hay una historia detrás.

Él se está defendiendo, lo que no creo que esté mal cuando te atacan tanto. No lo justifico, pero cada uno reacciona como reacciona, no juzgo a nadie”.