Cristian Rodríguez: “Me disculpo como capitán por no traer la sexta”

Este jueves Peñarol ganó 2 a 0 ante The Strongest por fase de grupos de Copa Libertadores pero no logró pasar a octavos de final. Los carboneros jugarán la Copa Sudamericana.

Sobre esto habló el capitán aurinegro Cristian “Cebolla” Rodríguez:

“Me disculpo como capitán por no traer la sexta en esta oportunidad. A seguir mejorando las cosas en el club, las cosas internas entre dirigentes, que ayuden a la gente. Los que cometieron errores ya pagaron y Peñarol es pueblo. No se puede vender la entrada muy cara porque la familia quiere venir y no puede. Sería bueno que el dirigente lo piense y este club siempre fue pueblo y todo el mundo lo sacamos adelante.

No es fácil. Tenemos una cancha y media para entrenar. Fuimos campeones y tampoco hay que quejarse mucho.

Mi futuro está claro: me quedan seis meses de contrato, no lo renové todavía y no sé qué pasará. Mi intención es renovar”.