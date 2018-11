Cristian Rodríguez piensa en su futuro en Peñarol: “Ojalá me vuelvan a extender el contrato así me quedo para retirarme”

Por su parte, el arquero Kevin Dawson contó cómo encararon el fin del Campeonato Uruguayo.

Cristian “Cebolla” Rodríguez, capitán de Peñarol y autor del gol que le dio un nuevo campeonato uruguayo ante Nacional este domingo, reflexionó tras el triunfo:

Se demoró un poco ahí y te hace dudar. En fin, lo pateé al medio y llegó el gol. La idea en el club es sumar de donde me toque. Ojalá me vuelvan a extender el contrato así me quedo para retirarme. Mirando a Maxi Rodríguez, voy a jugar hasta la edad de él. Fue de los que me motivó. La voy a estirar un poquito más.