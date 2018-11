Diego López: “Como dijo el presidente, la copa está en la vitrina”

En entrevista exclusiva de Telemundo, el entrenador de Peñarol dijo que no se le cruzó por la cabeza tener que devolver la copa tras el reclamo de Nacional. "Se ganó en la cancha, y lo que se gana en la cancha a no ser que haya una falta importante, no cambia", dijo.

¿Por qué fue campeón Peñarol?

Creo que fue mérito de los jugadores que respondieron en momentos difíciles y creo que fue campeón porque fue el mejor. Nacional estuvo bien a principio de año, y también tuvo la copa que nosotros no lo tuvimos, creo que eso influye. Nosotros llegamos bien anímicamente al final del campeonato y esto ayudó mucho. Lo provocó la personalidad, las ganas no solo de los que jugaron sino de los que estaban afuera también.

¿Es clave tener un golero con el nivel de Dawson y un nueve que te haga los goles como el Toro Fernández?

Sí, creo que fue fundamental. Sobre todo Kevin. Yo se lo he dicho a los jugadores, hemos ganado partidos porque nos ha salvado nuestro arquero. Por ahí en momentos y en jugadas puntuales nosotros antes de hacer un gol, Kevin había hecho una gran atajada. Peñarol puede y debe mejorar en la parte ofensiva también. Lo puede hacer porque tiene jugadores de calidad, somos conscientes que debemos mejorar.

¿Hubo un quiebre en aquel partido contra Liverpool en Belvedere en tu conducción en Peñarol?

Sí, fue fundamental. No solo el partido, sino esa semana. Teníamos que ir a jugar este partido importante en una cancha difícil contra un buen equipo. Mismo en el partido íbamos ganando 1-0 y nos empataron, se complicó el partido. Te repito, ahí la personalidad de los jugadores sacó el partido adelante. Son ellos los protagonistas. Se dio y aparecieron en un partido clave.

¿Te vas a quedar en Peñarol?

Yo tengo contrato todo el 2019, esa es la idea que tenemos con el cuerpo técnico. No sé de dónde salió que yo me iba a ir, capaz que alguien que quiere que me vaya lo tiró o alguien que escuchó la entrevista que hice post partido que dije que extrañaba a mis hijos. Pero nunca dije que me quería ir. Yo sabía que iba a ser difícil, estar lejos de la familia no es fácil.

¿Cómo te cae que Nacional haya reclamado los puntos? Hay una chance de que tengas que devolver la Copa y la medalla

No se me cruzó en ningún momento porque lo he hablado con los abogados y no hay sanción. Además se ganó en la cancha, y lo que se ganó en la cancha y lo que se gana en la cancha a no ser que hayas cometido una falta importante no cambia. Somos campeones y la copa está en la vitrina.

¿Vos sabías que Fini se tenía que ir si te expulsaban?

El reglamento aconseja que salga el entrenador porque le falta una parte del curso, que creo que es el UEFA Pro, pero en ningún momento dice que tiene que salir.

¿Te expulsaron bien en ese partido?

Sí, lo dije enseguida que terminó el partido. Yo no tendría que haber tocado la pelota. Pensando que el jugador de Nacional iba a sacar rápido, le pegué con la punta. Nos dijimos algo, pero queda ahí. Yo soy tranquilo, mi carácter es así. Son cosas que pasan, no tendrían que haber pasado pero pasó.

¿Cuáles son las prioridades para Peñarol el año que viene?

Tenemos copa, tenemos un campeonato uruguayo que vamos a tener que defender. Son cosas que vamos a ir hablando con el Tío Sánchez y los dirigentes.