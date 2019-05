Diego López destacó la importancia del trabajo: “La clave es creer en el día a día”

El entrenador del Peñarol recientemente consagrado como campeón del Apertura habló tras la obtención del torneo.

Esto fue lo que dijo el Memo López tras la victoria ante Fénix y la obtención del Apertura a dos fechas del final:

Primero que nada, felicito y les doy las gracias a los jugadores porque ellos son los que van a la cancha y tratan de hacer las cosas que les pedimos. Son los más importantes de este deporte tan lindo. Así que muchas gracias a los jugadores y a todos los que trabajan alrededor de nosotros. Este era uno de los objetivos. Se ganó un buen partido, se jugó bien, tuvimos muchas chances de gol y eso es importante porque veníamos haciendo partidos en los que no creábamos muchas chances. Sabíamos que teníamos que tener la pelota un poco más y no jugar al ritmo de ellos. Tenemos jugadores como para jugar al fútbol y tener la pelota, como hicimos hoy. Los jugadores interpretaron muy bien el partido. La clave es creer en el trabajo, creer en el día a día. Desde Miami se está trabajando bien. Uno de los objetivos que era la copa uno queda frustrado. Las ganas que teníamos todos… no se dio. Hicimos diez puntos y no alcanzó. Yo creo que los jugadores dieron el máximo, pero hay que tratar de mejorar. Lo importante es el día a día en Los Aromos.