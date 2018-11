Diego López: “La clave fueron los jugadores, no solamente los once que entraron sino los tres cambios”

El entrenador carbonero habló del trabajo detrás del nuevo título, su expulsión del clásico y los momentos bisagra del campeonato.

Peñarol se consagró campeón uruguayo tras vencer 2 a 1 a Nacional en el Estadio Centenario este domingo. El entrenador Diego López habló tras obtener el título:

Fue una semana intensa en todo sentido. Es un partido especial, donde nos jugábamos mucho. Sabíamos que ganando este partido éramos campeones como lo somos hoy. Trabajamos con normalidad y tranquilidad. Agradecí a la gente de Los Aromos que me hicieron sentir desde el primer momento en casa.

El partido fue muy intenso. Son partidos entreverados los clásicos. Creo que por momentos tuvimos la chance de cambiar el juego, pero no lo pudimos hacer. No vi el gol en el segundo tiempo, ni el penal que hizo Nacional. Lo único que vi fue cuando se infló la red con el gol del “Cebolla”.

La expulsión fue porque creí que García iba a sacar rápido y le pegué con la punta. Creo que estuve bien expulsado.

La clave son los jugadores, no solamente los once que entraron sino los tres cambios que variaron en los partidos. Eso es importante para un entrenador por jugadores que están recalientes por no jugar y los entiendo. Después demostraron compañerismo en la cancha.

La semana que jugamos la copa y después contra Liverpool fue clave: se sacó adelante con la personalidad de los jugadores.