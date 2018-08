Edgar Welker: “Tenemos que terminar con estas luchas políticas y traer a la AUF un gestor profesional”

El presidente interino de la AUF dijo que evalúa la rescisión del contrato de televisación con la empresa Tenfield.

Este lunes el Ejecutivo de la AUF se reunió con la gremial de árbitros. El presidente interino de la AUF, Edgar Welker, habló tras la reunión:

“Llevamos la tranquilidad de que el fútbol se va a jugar. Fueron reuniones positivas con ambas gremiales y quedamos en seguir conversando algunas reivindicaciones lógicas que tienen. Por ahora paz.

Entendemos algunas reivindicaciones que nos van a plantear vía escrita. Trataremos de atender todo hasta que asuma el nuevo Ejecutivo. Sin duda fue un buen comienzo. Hay buen relacionamiento con ambos gremios y estamos tranquilos.

Puede haber una tercera opción, depende de los candidatos. Viene todo encaminado para que el 21 de agosto ojalá se resuelva esto y haya presidente.

Pretendo revisar el contrato de derechos de televisión en el fútbol uruguayo. Tenemos que terminar con estas luchas políticas y traer a la AUF un gestor profesional fuera de los temas políticos. Hablé con algunos clubes y lo ven con buenos ojos. También estamos en una reforma estatutaria.

No tengo ninguna expectativa de prolongar el mandato.

Se habló de la posibilidad de (Ignacio) Alonso, que me parece un buen candidato, pero depende de los clubes y no de uno.

Este lunes pedí una reunión para una empresa que se dedica a los derechos de televisación, que me confirmará entre este lunes y martes. También hablaré con Tenfield, que tiene los derechos actualmente, qué condiciones existen para una posible rescisión de contrato. Hablamos de 60 millones de dólares para empezar. Me parece que a veces fantaseamos con cuestiones y no asumimos la realidad. En todo este tema de derechos de televisión, la única oferta que se acercó fue la de Molina. Saquen sus propias conclusiones”.