Eduardo Acevedo habló de la derrota de Defensor ante Peñarol: “No era un resultado lógico”

Defensor perdió 1 a 0 ante Peñarol este miércoles en la definición de la Tabla Anual.

El director técnico de Defensor, Eduardo Acevedo, habló al respecto:

Sobre la discusión que el cuerpo técnico tuvo con los árbitros al final del partido, Acevedo dijo:

Respecto a un presunto gol que no fue cobrado, lo cual generó polémica, el entrenador dijo:

“Pregunté a Tenfield y me dijeron que fue gol. No puedo decir porque no estaba ubicado, pero Facundo Castro la vio entrar clara. De los arbitrajes no voy a hablar”.