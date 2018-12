Eduardo Acevedo habló de su partida: “No quería perjudicar a Defensor”

El exentrenador del violeta contó que quería "tener las manos libres" para decidir y no comprometer al club.

Eduardo Acevedo resolvió dejar la dirección técnica de Defensor Sporting tras estar tres años.

No lo iba a hacer nunca, de perjudicar a Defensor. Si me salía una oferta para irme no lo iba a hacer. El año pasado me salieron dos situaciones que no pude hacer porque no quería perjudicar a Defensor. Tenía que pensar en mi familia, el futuro económico y ver. Tener las manos libres y eso fue lo que le quise hacer a Defensor.

La Copa Libertadores empieza el 22 de enero y no quería dejar tirado. Lo ideal era hacerlo así.

Tengo sondeos. Las cosas no se fuerzan, salen. Me cansan las intenciones, ¡no me interesan! Que me den un proyecto deportivo. Rechacé un equipo importante de América y su presidente me preguntó cuánto quería ganar sin decirme a qué quería jugar. Si estás en América compitiendo, tenés que hablar de fútbol.