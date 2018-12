El adiós de Alexander Medina: “Desde el día cero tuvimos problemáticas internas, institucionales, políticas, económicas, que hubo que afrontar todo el año”

El hasta hoy técnico de Nacional dijo que el año fue bueno hasta el desenlace final, y que eso es lo cruel que tiene el fútbol.

Las declaraciones del Cacique Medina desde Los Céspedes en su despedida como director técnico de Nacional:

Después del último partido no tuvimos ocasión de hablar. Llegué a la decisión, no ayer ya hace unos cuántos días, de culminar nuestro contrato y no seguir en la institución. No es una decisión fácil pero creo que el análisis, observando varios aspectos de lo que pasó y lo que va a venir, es lo mejor para el club y para mí.

Entre ganar y no ganar hay un abismo. Si hacés un balance de lo que fue el año, hicimos un muy buen año, en el primer semestre se logró el Apertura, el Intermedio, se compitió en 16 partidos de copas internacionales. En 15 días quedarte sin nada fue doloroso. Ese es el argumento principal.

Después, obviamente, el desgaste. En todo sentido. Tuvimos que jugar 54 partidos de mucha intensidad a lo largo del año. No se está acostumbrado en Uruguay. Desde el día cero tuvimos problemáticas internas, institucionales, políticas, económicas, que tuvimos que afrontar todo el año y eso lleva a un desgaste.

También analizando el futuro, siempre los cambios generan una incertidumbre. Optamos por decirles a las personas que se acercaron a tratar de presentarnos sus proyectos, principalmente a la gente del área deportiva como Iván Alonso, el Chino Recoba, Daniel Enríquez, de querer continuar con este proyecto conmigo a la cabeza. Pero son decisiones personales.

Nosotros queremos un club de unidad, más allá de que estemos o no. Acá podemos pasar los entrenadores, los dirigentes, los jugadores. Nosotros queremos un club que arranque mañana un nuevo proyecto. De directiva, cuerpo técnico, gerencia deportiva y jugadores.

Cuando pasás raya, el final es lo que queda. Somos muy competitivos y quedar sin nada es muy cruel, por lo menos para mí. Cuando uno está cien por ciento convencido de la situación hay que dar un paso al costado y dejarle el lugar a otra gente que pueda actuar. Hace un año atrás once dirigentes alineados me nombraron entrenador. En ese año que transcurrió hubo mucho desgaste, muchas diferencias en lo deportivo, en lo institucional y en lo político que llevó a que nosotros optáramos por otro camino.