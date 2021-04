El Cebolla Rodríguez fue presentado en Plaza Colonia: "Es un nuevo camino"

El Patablanca presentó en el Parque Prandi a los nuevos futbolistas de la institución.

Plaza Colonia presentó este martes a sus refuerzos de cara al Campeonato Uruguayo 2021, entre los que se destaca el ex capitán aurinegro, Cristian "Cebolla" Rodríguez, que quedó libre en Peñarol. Se incorporaron también al plantel patablanca Emilio Zeballos, Nicolás Albarracín y Gonzalo Camargo.

"Fue una decisión junto a la familia, porque todos saben que soy de Juan Lacaze, me queda muy cerquita", expresó el Cebolla. Además dijo que su salida de Peñarol "no fue la mejor, no fue lo que yo quería", pero considera su llegada a Plaza Colonia como "un nuevo camino y estoy muy agradecido con las personas que me abrieron las puertas".

El Cebolla Rodríguez se sumó este martes a los entrenamientos. "Obviamente tengo que trabajar en lo físico porque después de mi salida de Peñarol estuve descansando la mente", dijo el futbolista. Agregó que está para "ayudar a mis compañeros" desde donde sea necesario, y colaborar para "ser un buen equipo en el sentido de grupo".