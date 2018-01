El Colo Romero volvió a Nacional: “Estoy muy contento porque esta es mi segunda casa”

Así habló el Colo Romero en conferencia:

Me voy sintiendo cada vez mejor, a la par de los compañeros, entrenando. Estoy muy contento de volver a Nacional con muchas expectativas por lo que se viene. Esta es mi segunda casa, me siento muy cómodo, conozco a todo el mundo. Dejo atrás todo lo que pasó en Central y pensando en Nacional y en los desafíos de esta temporada.

Estuve conversando con (el Cacique Medina) me dijo que me va a utilizar de volante pero si le tengo que dar una mano de lateral, también lo voy a hacer. A nivel táctico está pidiendo mucha movilidad, generar mucho juego, es una forma que me sienta bien y me gusta mucho.