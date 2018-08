El Ejecutivo de la AUF se reunió con la Mutual de Futbolistas: “Pedimos ciertas reivindicaciones que venimos hablando hace tiempo”

Michael Etulain, presidente de la Mutual, adelantó que le trasladaron pedidos respecto a atrasos salariales, entre otros reclamos.

El Ejecutivo de la AUF se reunió con la Mutual de Futbolistas, al igual que con los árbitros. El presidente interino de la AUF, Edgar Welker, evalúa reunirse con la empresa de televisación Tenfield para rescindir el contrato. Los cuatro neutrales se reunieron con la Mutual este lunes de tarde. El presidente del gremio, Michael Etulain, habló tras la reunión:

“Fue una reunión en buenos términos. Teníamos conocimiento previo con el Ejecutivo, que nos pidió la reunión. Ellos no nos pidieron nada. Nos trasladaron la tranquilidad de que siguen en funciones, con las mismas intenciones de estos últimos cuatro años.

A ellos les pedimos ciertas reivindicaciones que venimos hablando hace tiempo y se las haremos llegar estos días. Pasa por los atrasos salariales, el sistema de reclamos, el derecho de imagen y todo lo que venimos hablando hace dos años.

No hablamos de candidatos que no nos representen, no está en nuestras potestades meternos en eso. Son trascendidos como el paro.

Como comisión directiva no debemos tomar postura. No podemos descartar el paro porque no sabemos qué puede pasar. Como comisión no tenemos la potestad de parar, va a pasar siempre por los futbolistas.

Esperemos que no sigan pasando cosas graves. Se calmaron un poco las aguas y fue lo que nos transmitió el Ejecutivo”.