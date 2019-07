El hincha que amenazó a dirigentes de Nacional pidió disculpas y dijo que mandó el audio en un momento de calentura

Aseguró que es amigo de Balbi, dijo que está arrepentido del audio que mandó y que no le hará daño al directivo de Nacional.

El hincha que envió las amenazas a Balbi habló con Telemundo sobre le hecho y dijo que está arrepentido y que lo hizo en un momento “de calentura”. “Alejandro es amigo mío, pero viste cómo es. A veces los calientes hacen giladas como estas… le pido disculpas, no sé qué más quiere que haga. Aparte no le voy a hacer nada, ¿te crees que tengo ganas de marcha en cana? Ya va a hacer 15 años que salí de la cárcel. Pero bueno, me equivoqué y cuando uno se equivoca pide disculpas. Otra cosa que quiero decir es que no pertenezco a la barra desde el año 1999. Ni siquiera voy a la barra, que no me confundan con la barra porque yo no tengo nada que ver”, dijo.

Durante al audio que mandó a Balbi el habla de que “el otro día te fuimos a manguear”. Sobre esto, aclaró: “La semana pasada fuimos a ver si nos daba aunque sea unas 25 o 30 entradas para ir todos a Brasil, somos todos veteranos los de la barra. Tenemos todos más de 50 años, de 45 para arriba. Me dijo que no, siempre buscando la vuelta a todo que no”.

Dijo que le mandó mensaje a Balbi para pedir disculpas pero que no llegó a destino porque el vicepresidente tricolor lo bloqueó en el celular: “Yo le mandé mensaje pidiendo disculpas con un compañero de Nacional. Me bloqueó, creo que ayer. Estoy arrepentido. Pero yo que sé, no sé si me voy a tener que presentar en el juzgado con un abogado o algo. Aparte no maté a nadie, ni le hice nada a nadie. Esto es como lo que hicieron en la AUF. Pasa que uno está cansado porque pasan directivos y se la llevan. Hacen todos esos paquetes y esos negocios. Están todos con plata, no hay ninguno pelado”.