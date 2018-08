El presidente de El Tanque Sisley fue declarado persona no grata por Progreso por anécdota que lo vincula con soborno a un comisario para apresar a un jugador

"Lo detuvieron y ese día ganamos 1-0", relata Varela en el video.

Progreso declaró al presidente de El Tanque Sisley, Fredy Varela, como persona no grata ante su anécdota difunda en las últimas horas relacionada con un soborno a un comisario en plena dictadura militar para enviar a prisión a un jugador de fútbol de un club rival.

“Yo era presidente de Cerrito. Y descendíamos. Jugábamos con Progreso. Pregunté qué podía hacer y me dijeron que fuera a hablar con el comisario de la 19 y decile que mande en cana a Sebastián Estrata, que es el hombre que te va a ganar el partido. Le dije que estaba loco, pero me dijo que fuera y que le diera 500 pesos, que serían unos 5.000 de ahora. Fui, me presenté y le dije quién era. Y él me dijo que Progreso era un cuadro de mierda y que lo íbamos a fundir: ¡él odiaba a Progreso! Lo detuvieron y ese día ganamos 1-0”, relata Varela en el video.

Ante esa situación, Progreso emitió el siguiente comunicado:

Por su parte, Fredy Varela también emitió un comunicado: