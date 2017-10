Enrique Saravia: “hay un tema interno con Godín, con Casal y Lugano”

Enrique Saravia, el presidente de la Mutual de Futbolistas, aseveró lo siguiente:

“Sé que hay una lucha de gente que no es socia nuestra que está haciendo mal al fútbol. Por ejemplo, el vocero de Más Unidos Que Nunca, que no es socio nuestro, Agustín Lucas.

Hay un tema interno con Godín, con Casal y Lugano. ¿Qué tiene que ver la gremial? Yo no defiendo los intereses de nadie, si nadie me da nada. Con Tenfield teníamos un contrato. Nos sacaron los derechos de imagen de los jugadores y no tenemos más contrato. Es el daño máximo que se le ha hecho al gremio, que iba creciendo sobre esa entrada”.