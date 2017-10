Enrique Saravia: “no me voy, porque no entiendo qué quieren los jugadores”

El movimiento Más Unidos Que Nunca resolvió parar actividades el lunes tras votarlo en una reunión luego de que la Mutual de Futbolistas le negase una asamblea.

Tras la medida, la Mutual decidió concederle una asamblea a los futbolistas, aunque no detalló la fecha.

En el marco del conflicto, los futbolistas le comunicaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol que no se presentarán a jugar partidos de fútbol el fin de semana hasta que se lleve a cabo la asamblea solicitada. Este mensaje fue porque la AUF resolvió que se juegue la fecha pese al conflicto.

La posición de los árbitros

Los árbitros se reunieron este miércoles para tomar posición en el conflicto. El presidente de Audaf Marcelo De Léon se refirió así:

No es adherirse a una causa sino a lo que es el espectáculo en sí. No creemos prudente ir a un campo de juego donde se pueden generar muchas situaciones que podemos lamentar.

El reglamento de la Mutual indica que si la asamblea quiere remover a la directiva, esta debe acatar la decisión.

La posición de Enrique Saravia

Enrique Saravia, quien preside la Mutual de Futbolistas, habló con Telemundo de la situación:

Si en la asamblea se votara la remoción de Saravia, el directivo expresó:

“Son temas que tenemos que hablar con el resto de los compañeros. En lo personal, no me voy porque no entiendo qué quieren los jugadores. A ninguno he escuchado decir en qué no se siente representado”.