Este fin de semana podría no haber fútbol: Más Unidos Que Nunca analiza parar las actividades

En este sentido, el jugador violeta Andrés Lamas, integrante del movimiento “Más Unidos Que Nunca”, apuntó:

Esperábamos que la Justicia pudiera intervenir de alguna forma. Demostramos y entendemos que hubo una cantidad enorme de irregularidades, que incluso en el fallo no se alude a ellas. De todas formas, si bien el fallo no es lo que nosotros esperábamos, no nos desespera ni desesperanza porque nuestra lucha sigue y las situaciones son las mismas.

Nosotros sentimos que nuestros derechos son vulnerados. Hace un año que solicitamos una asamblea, que es un derecho que está en el estatuto. La asamblea es la palabra máxima de un gremio. Pero no se nos da. Siguen estando cinco compañeros denunciados penalmente, que se reunieron con el Tribunal de Honor a pedido de ese organismo. Se sigue dando que la directiva está mal conformada, con dos personas que no pueden integrarla porque no eran ni socios activos ni honorarios de la Mutual. Nunca se explicó ni se nos consultó sobre la financiación a El Tanque Sisley.

Y así, innumerables irregularidades ante las que no nos podemos quedar de brazos cruzados. La Justicia entendió que no era momento de intervenir, pero nosotros vamos a seguir peleando por lo que sabemos que son nuestros derechos.

Es indudable que la opción de un paro durante este fin de semana es una opción que estamos manejando. Pero tampoco puedo decir el parecer de Defensor Sporting, ni soy la persona encargada de saber los votos o de confirmarlo.

Tenemos que respetar y acatar el pronunciamiento de la Justicia. Vamos a apelar por las vías legales. Nosotros nos vamos a seguir juntando para ver qué medidas vamos a tomar. Está a luz de todos lo que sucede, que la directiva vulnera nuestros derechos y nos da la espalda diciendo que está abierta al diálogo, pero no da una asamblea. Es ridículo. Es una situación que rompe los ojos.

Cuando uno falta a la verdad, es porque no está en lo cierto. El otro día tuve la oportunidad de escuchar a Saravia y decía que este movimiento está llevado adelante por personas que no son jugadores de fútbol: eso es mentira. Es cierto que Agustín Lucas fue el orador, pero esto es como un equipo. Agustín es una persona que su gran virtud es orar. Es un movimiento integrado por varios jugadores y hay gente que cumple determinados funciones.

Si Saravia alega que Agustín no es jugador de fútbol, ¿cómo dos integrantes de su directiva tampoco lo eran y, sin embargo, son integrantes? ¿Cómo puede decir que éramos 200 jugadores si éramos cerca de 450?