Fabián Coito: “Tengo contrato hasta el próximo Sudamericano y me parece que la palabra es importante mantenerla”

El director técnico de la selección de fútbol sub-20 llegó a Montevideo tras obtener la medalla de plata. Trascendió que Peñarol lo pretende como entrenador luego de que Leonardo Ramos se despida. Así se refirió Coito:

“Soy entrenador de la selección. Me parece que hablar de cosas que no han sucedido no aporta nada. Todo el mundo sabe que estoy muy bien donde estoy. Por supuesto que Peñarol es una gran institución en el mundo y por lo tanto es un gran motivo de orgullo que me consideren.

Tengo contrato hasta el próximo Sudamericano y me parece que la palabra es importante mantenerla. Soy feliz donde estoy, estoy contento. No había surgido una posibilidad así”.