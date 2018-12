Fabián Estoyanoff renovó con Peñarol; Maynor Figueroa considera que sumarse al aurinegro sería “una buena opción”

"Mil gracias a mi familia y a ustedes por el apoyo de siempre, vamos nosotros", afirmó el ídolo aurinegro en las redes sociales.

Peñarol oficializó en las últimas horas la continuidad del futbolista Fabián Estoyanoff; de esta manera, el jugador estará un año más en filas aurinegras.

En tanto, directivos de Peñarol ya se comunicaron con el defensa hondureño Maynor Figueroa. El futbolista fue consultado sobre su posible llegada a Uruguay:

“Todavía no hay nada confirmado. Me comunicó mi agente que habría un acercamiento, pero nada oficial. Habrá que esperar.

Peñarol sería una buena opción. Pero hay que esperar. No me gusta hablar cuando las cosas todavía no son reales”.