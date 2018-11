Faltan doce artículos para aprobar el nuevo estatuto de la AUF: “Las posiciones todavía están muy lejos”

Pedro Bordaberry contó que el artículo más conflictivo es "el de la integración del congreso".

El senador, que dirige la comisión regularizadora de la AUF, detalló la situación actual:

Hay 77 que ya están prontos. Quedan doce nomás. El más conflictivo es el de la integración del congreso. El fin de semana mandé un informe a la FIFA y Conmebol con la situación en la que estaba. Por un lado lo que proponían algunos clubes, con 66 % para el fútbol profesional, por otro lado lo que planteaban los grupos de interés, que era 33 % para todos.

Ahora tendremos que poner mucha buena voluntad y buscar un acuerdo. Se nos terminan los plazos, así que tenemos que trabajar. Siempre soy optimista, porque mientras se está sentado a negociar… Es como un partido fútbol, hasta no llegar al minuto 90 no termina. Las posiciones todavía están muy lejos. No es fácil el tema.