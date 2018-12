Fucile tiene ofertas del exterior, pero insiste con la idea de retirarse en Nacional: “Me siento bien y estoy en condiciones”

"Estoy un poco triste por lo del Cacique Medina", dijo sobre el alejamiento del ahora exDT.

El contrato del futbolista Jorge Fucile con Nacional vence en diciembre, pero su futuro todavía no está definido.

“Hasta el 31 tengo contrato, y ahí veremos qué pasa. Ya sabemos quién es el nuevo presidente. Esperemos que el año que viene podamos lograr títulos, que es lo que todos queremos.

Siempre pensé en retirarme en Nacional. Me siento bien físicamente y en grandes condiciones. Pero hay que esperar a ver qué va a pasar. Tengo ofertas para ir al exterior, así que podría estudiar qué me hace bien y qué no.

Estoy un poco triste por lo del Cacique Medina, lo conozco hace muchos años. No pudimos lograr un título determinado a fin de año que nos consagrara campeón, pero tuvimos grandes rendimientos en la Libertadores, en la Sudamericana, conseguimos el Apertura, el Intermedio, pero no se concretó al final”.