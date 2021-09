Gaitán llegó a Uruguay: "Creo que todos los partidos con Peñarol van a ser una guerra"

El jugador argentino dijo que Maximiliano Pereira le insistió "bastante" y tuvo "muchísimo que ver" con que eligiera el club mirasol.

El futbolista argentino Nicolás Gaitán llegó este viernes al Aeropuerto de Carrasco y, tras hacer la cuarentena de rigor, se incorporará a Peñarol.

El exjugador del portugués Sporting de Braga dijo a la prensa que el fútbol argentino y el uruguayo son muy parecidos, "muy aguerridos", y por lo tanto cree que "todos los partidos van a ser una guerra".

Gaitán dijo que Maximiliano Pereira le insistió "bastante" y tuvo "muchísimo que ver" con que eligiera Peñarol. "Teniendo en cuenta las ofertas que tuve, que deportivamente no eran tan importantes como Peñarol, si bien económicamente eran muchísimo mejor, en esta etapa prioricé lo deportivo", contó.

La nueva incorporación mirasol aseguró que con Pereira "la amistad va a quedar siempre" y que la familia del uruguayo es "espectacular". Coincidieron durante muchos años en el Benfica, donde forjaron un fuerte vínculo.

¿Cómo se prepara el futbolista? "En lo físico estuve entrenando, porque no podía no estar entrenando, pero también teniendo en cuenta que no es lo mismo el entrenamiento solo, con un profe, que con un equipo. El fútbol te lleva muchas veces a cosas que por ahí en un entrenamiento individual son controladas y en el fútbol no hay control de los movimientos", indicó.

Además, Gaitán planteó que Uruguay "es un país nuevo pero muy parecido a Argentina. Se vive el fútbol con mucha pasión, es el principal deporte del país y Peñarol es un club muy grande y con mucha historia".