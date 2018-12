Gianni Infantino llegó a Uruguay y habló del nuevo estatuto: “Para ser transparentes y exclusivos se necesitan reglas claras”

El presidente de la FIFA habló en exclusiva para Telemundo.

La palabra de Gianni Infantino al respecto:

Después de algunas situaciones no tan buenas hemos visto que con el trabajo y la Comisión Normalizadora se pudieron aprobar los nuevos estatutos que cumplen con los criterios de la FIFA y la Conmebol. Y se aprobaron con unanimidad lo que es importante porque demuestra la voluntad de reformarse del fútbol en Uruguay.

Ahora tiene que seguir. El fútbol uruguayo es muy importante en el mundo, a pesar que Uruguay es un país chiquito comparándolo a los vecinos. Pero es un país tradicional del fútbol y creo que ahora el camino va en la dirección correcta.

Esto es lo que sirve para que Uruguay siga siendo no solo un país que tiene una de las selecciones más fuertes del mundo y de los clubes más históricos, si no también una gobernanza y una federación que sea un ejemplo, no solo por el país y la región, si no para todo el mundo.

Esto es parte de la nueva FIFA de lo que pedimos y queremos de todas las asociaciones en el mundo, para que cumplan con todos los requisitos para poder trabajar de manera transparente y exclusiva, necesitamos reglas claras y aquí se están dando pasos importantes.