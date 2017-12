Giovanni González está muy cerca de Peñarol

Giovanni González llegó al Aeropuerto de Carrasco y habló con Telemundo sobre su muy posible llegada a Peñarol. “Tengo una sensación de felicidad, me pone orgulloso que un equipo grande se fije en mí, quiere decir que valoraron mi trabajo. Aunque no esté todo arreglado, me siento feliz por el simple hecho del interés”, dijo.

Contó que por ahora no habló con ningún dirigente de Peñarol. “Todavía no hablé con nadie, supongo que se pondrán en contacto conmigo en estos días”, sentenció.

“Tengo el deseo de progresar, dar el saltito de calidad que sirve para seguir mejorando y progresar en la carrera”, finalizó.