Gonzalo Bergessio molesto con Nacional, pero con ganas de seguir: “Mi prioridad es quedarme en el club”

El futbolista piensa que no están interesados en renovarlo porque demoraron en llamarlo.

El delantero argentino narró lo siguiente al programa Usted Qué Opina de Sport890:

Me han llamado de varios lugares con propuestas interesantes y firmes por el trabajo que he hecho en el año, pero no fue tanto así con Nacional. No recibí llamada hasta ayer domingo. No siento que tengan interés para que me quede. Siempre fue mi prioridad pero no tengo nada resuelto hasta hoy. Mi prioridad es quedarme en el club.