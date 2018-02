Guillermo Varela: “Fue difícil decir que no, pero mi cabeza fue siempre quedarme en Peñarol”

El lateral derecho de Peñarol habló sobre el rival de este fin de semana, River Plate: “Sabemos que es un equipo duro, pero nosotros siempre pensamos en lo nuestro. Si estamos bien, podemos convertirle así que estamos tranquilos”.

También se refirió al momento de los tricolores:”No sé cómo le irá a Nacional en este campeonato, pero también es un grande así que puede estar arriba. Nosotros tenemos buen plantel para seguir arriba también”.

Sobre el apoyo de la hinchada mirasol, el lateral estableció: “La verdad es algo único, algo que todavía no me había pasado, eso de sentir el apoyo de la gente, que todo el estadio diga mi nombre. Estoy agradecido con mi compañero, con la gente, me hacen sentir muy contento, muy orgulloso”.

También se refirió a las ofertas que rechazó de cuadros brasileños y europeos por quedarse en Peñarol: “Obviamente fue difícil decir que no, son equipos buenos y tentadores para mi futuro, pero mi cabeza fue siempre quedarme en Peñarol. Sé que acá puedo tener más continuidad que yéndome a un equipo nuevo. Voy a quedarme hasta que termine la temporada y más allá de lo que pase en el Mundial, después veré si me quedo o me voy”.