Así lo explicó Jonatan Ramírez:

Le fui a reclamar a Polenta que me pisó la mano por gusto en el área, me dijo por qué festejaba así. Yo lo festejo porque nos estamos jugando el descenso que es una tabla muy jodida. No tengo por qué darle explicaciones a Polenta. Yo solo festejé el gol como me vino en ese momento.