José Decurnex busca definir un cuerpo técnico para Nacional: “Ojalá lo resolvamos esta semana, pero antes de fin de año seguro”

El presidente tricolor también reflexionó sobre el grupo para la Copa Libertadores 2019.

El Tribunal de Alzada rechazó la recusación de Nacional al Tribunal de Contienda que decidirá sobre el fallo final del partido ante Peñarol.

El nuevo presidente de Nacional, José Decurnex, volvió de Buenos Aires este martes y habló con Telemundo sobre la actualidad del club.

Habló de avances en conseguir un DT…

Las reuniones fueron buenas. Se avanzó un poco. Hasta que no tengamos una persona designada, no vamos a decir nada. Ojalá lo resolvamos esta semana, pero antes de fin de año seguro. Necesitamos acelerar los procesos. No hay nada descartado, estamos trabajando en la medida que podamos.