José Luis Rodríguez: “el fútbol uruguayo no resiste que se pare”

El presidente de Nacional habló con Telemundo tras reunirse con los demás presidentes en la AUF.

“Yo la posición que tengo en la cabeza es que se tiene que solucionar porque el fútbol uruguayo no resiste que se pare. Yo creo que los problemas del futbolista uruguayo es que tenemos un espectáculo profesional en el que todo el mundo cobra pero la gente nos dice todos los fines de semana que no les gusta el espectáculo, que no les gusta lo que ven, por eso los partidos dan déficit”, dijo José Luis “Puma” Rodríguez, el presidente de Nacional.

Sobre el conflicto detrás del conflicto, que enfrenta a los jugadores de la selección con la empresa Tenfield, el presidente tricolor dijo:

“Yo creo que ese es el conflicto madre. Ojalá ese se pueda solucionar, porque si eso se soluciona lo demás se soluciona. Si eso no se puede solucionar, yo creo que van a estallar pequeños o grandes conflictos por todos lados”.