Juan Ramón Carrasco, con Fénix liderando en el Apertura: “Los jugadores tienen el libreto sabido”

El entrenador del albivioleta también apuesta a buenos rendimientos de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores.

Así se refirió Carrasco a la situación actual del Fénix que dirige:

El técnico opinó de la actuación de Peñarol y Nacional en la Copa Libertadores:

No me sorprende que Peñarol le ganara a Flamengo, porque son equipos grandes con historia y tiene que ser así: tienen que ir a jugar confiando en la historia, en los jugadores y el cuerpo técnico. Me gusta que los equipos uruguayos sepan que acá se juega al fútbol.

Nacional no me gustó. Es otro grande de la historia de la Libertadores y espero que hayan sacado conclusiones positivas porque me gustaría que Nacional pase de fase y por qué no soñar con otra copa.