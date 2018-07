Julio Ríos: “Si yo muestro los audios puedo tener un juicio porque es una charla privada”

El periodista, citado a declarar por la Justicia este martes, aseguró que Wilmar Valdez no renunció por los audios a los que hace referencia.

El periodista Julio Ríos fue citado a declarar por la Justicia, luego de que el fiscal Jorge Díaz elevara el tema.

Consultado en rueda de prensa, Ríos declaró: “No me arrepiento de nada. Lo primero que hice fue recurrir a un abogado y después fui de frente con la persona”.

No quiso revelar el contenido de los audios pero afirmó que está plenamente convencido de que “Wilmar no renunció por eso”, pero sostiene que “algo tiene que haber pasado”.

“A mí me resulta raro que se baje por un tema familiar, pero todo lo que se puede hacer son conjeturas”.

El periodista admitió que conoce a la persona que grabó los audios pero no quién se los envió y que no puede dar a conocer su contenido porque puede enfrentar un juicio “porque hay una tercera persona involucrada”.

“Seguramente me tiraron una cáscara de banana, por eso recurrí a mi abogado penal, Jorge Barrera, quien me dijo que no había ningún elemento para realizar una denuncia penal”.

“A Arturo (del Campo) también le tiraron una cáscara de banana y él es un tipo intachable”.