Kevin Dawson tras la consagración de Peñarol en el Apertura: “Estamos contentos pero ya pensando en lo que viene”

El golero mirasol dijo que tienen la mira puesta en la Sudamericana y en seguir sumando puntos para la Anual.

Kevin Dawson en charla con Telemundo habló sobre la obtención del Apertura:

También se refirió al encuentro ante Fénix, que ganaron 2-1:

Creo que el equipo hizo un partido muy bueno, creo que fuimos justos ganadores. Creamos la mayoría de las situaciones de gol. Nosotros nos encontramos con el gol en el arranque del partido y después el empate nos dolió mucho porque en una jugada cometimos muchos errores y sabemos que Fénix no te perdona. En el segundo tiempo fuimos muy superiores. Fénix propone un juego muy bueno, con mucha movilidad. El equipo estuvo muy bien defensivamente, por más de que recibimos un gol. Por sobre todas las cosas, estamos recuperando el juego que es muy importante. Ahora nos tocó la Copa Sudamericana jugarla, aunque estamos muy dolidos por lo que fue la eliminación de la Copa Libertadores. Pero estando en Peñarol tenés que tener la fuerza de salir adelante. En la Copa Sudamericana tenemos que llegar lo más lejos posible.

El arco de Peñarol es la valla menos vencida del campeonato, con un total de solamente ocho goles recibidos. Sobre esto, Dawson dijo:

Obviamente es trabajo de todo el equipo, pero a mí me pone muy contento porque estar con la valla menos vencida es muy importante. Antes de los partidos nos planteamos mantener en cero el arco, porque después cualquier jugador de mitad de cancha en adelante te puede hacer la diferencia en este equipo.

Peñarol está a punto de comprar la ficha del jugador y extender el contrato. Sin embargo, si en el período de pases hubiera intereses de otros clubes, se podría dar un traspaso:

Sé que las conversaciones entre Plaza y Peñarol están muy avanzadas. Todavía no firmé pero están en eso, preparando los papeles. Yo estoy muy a gusto en Peñarol, me tratan muy bien y siento el cariño de la gente. Sinceramente no pienso. Si viene algo y a las partes le sirve, se verá lo que pasa. Pero la verdad es que estoy muy enfocado en Peñarol.