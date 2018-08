La AUF continúa en reuniones con Tenfield para evaluar la continuidad de su contrato de televisación

Edgar Welker adelantó que el Ejecutivo "no negociará condiciones", pero dejará las posibilidades planteadas.

En este sentido, el presidente interino de la AUF dijo:

“Estamos en reuniones, tratando de ver si esto sigue adelante o no con la empresa que tiene los derechos. Por supuesto que este Ejecutivo no negociará condiciones, sino que simplemente dejará en la mesa las posibilidades que existen para el ejecutivo futuro. Me hago cargo pero me quiero ir ya de la Asociación, no quiero seguir ni un minuto más.

Lo que quiero ahora es irme por un rato largo del fútbol”.