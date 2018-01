La salida de Damián Malrechauffe de Danubio: “No siento dolor, pero sí desilusión porque fue algo raro”

Así habló Damián Malrechauffe:

Uno se pone contento porque siempre me sentí querido ahí. Espero que se pueda repetir lo que se hizo en ese tiempo que yo estuve en Racing. La sensación es rara (por dejar Danubio) porque siempre que visto la camiseta de Danubio dejo todo. Fui uno de los jugadores con más minutos.

Fue una salida medio incierta, no había tenido un por qué. Pero lo vieron así y ahora arranca una nueva etapa en mi carrera y estoy contento por el club que me abrió las puertas. No siento dolor porque el fútbol es así, no es dolor pero sí la desilusión de que fue algo raro para mí también.