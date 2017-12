Leonardo Ramos: “Estoy contento por lo que hizo el equipo. Siento la tranquilidad del trabajo hecho”

Tras la victoria 1-0 de Peñarol ante Defensor Sporting, el técnico aurinegro, Leonardo Ramos, reflexionó:

“Estoy contento por lo que hizo el equipo. Creo que en el sentimiento del hincha si hay una manera de ganar un partido obviamente creo que esta es una manera de las que más les gustaría.

Teniendo en cuenta que por ahí no jugamos el mejor partido nuestro en este semestre, pero siempre lo he dicho: soy resultadista y lo que me interesa y me gusta es el resultado, y en este caso ganamos un partido que fue una primera final.

Siento la tranquilidad del trabajo hecho. Esto es una circunstancia de todo lo que se trabajó y del buen ambiente que hay en el plantel y todo su entorno. Es un momento para disfrutarlo mucho”.