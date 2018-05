Leonardo Ramos: “Me deja con mucha tristeza no poder ganar este título”

Peñarol recibió este sábado a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo por la última fecha del Torneo Apertura. Los carboneros se impusieron por 4 a 1 pero el resultado no les bastó para quedarse con la copa del certamen. El entrenador carbonero Leonardo Ramos, hizo un balance tras el partido:

“Me voy feliz por el plantel, por cómo respondió. Sentí orgullo de cómo se entregaron y siempre nos encontró unidos.

El equipo jugó de manera muy buena con los cambios que tuvimos que hacer. Me deja con mucha tristeza no poder ganar este título, más allá de que no es uno grande, pero asegura una final. Esto es largo, el torneo pasado nos pasó lo mismo”.