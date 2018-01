Leonardo Ramos: “Siento alegría porque este plantel de jugadores quiere ganar todo”

Así habló Leo Ramos luego del triunfo:

Siempre es bueno hacerse costumbre levantar copas, esta es la tercera y como he dicho siempre soy resultadista, me gusta ganar jugando bien y me gusta ganar cuando no se juega tan bien. Hay maneras de jugar que para algunos no es la más linda, pero hay virtudes porque hay que sabe defenderse durante 90 minutos.

El equipo lo hizo y la efectividad fue letal. En el segundo tiempo, tal vez por un poco de apuro por querer llegar a hacer el quinto gol antes que el cuarto, erramos en la última pelota que siempre es la más difícil. Tengo alegría total porque sigo estando con un plantel de jugadores que quiere ganar todo lo que tiene.