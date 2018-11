Lolo Estoyanoff: “Gargano, el Cebolla y Maxi Rodríguez son el pulmón de nuestro equipo”

Recientemente consagrado bicampeón uruguayo, el delantero aurinegro habló con Telemundo sobre qué llevó a Peñarol a alzarse con la copa.

Sos bicampeón, pero este es tu cuarto título con Peñarol:

Es el cuarto título con Peñarol pero estos dos tienen un plus por todo lo que tocó vivir para volver a llegar a Peñarol.

¿Por qué Peñarol es campeón?

Creo que Peñarol es campeón por lo que hablaron mis compañeros cuando terminó el partido. Un poco por lo que dijo Rojo, la humildad de este plantel. Un poco lo que dijo Gio, el vestuario. Vos sabés que yo no hablo con cassette, hay veces que se han conseguido cosas y capaz no han sido los mejores planteles. Yo te hablo de este plantel de Peñarol, donde hay una humildad tremenda. Se han cambiado varios jugadores, y más que nada los grandes han inculcado lo que es ese vestuario y lo que significa vestir la camiseta de Peñarol. Creo que se ve reflejado, más o menos lo que dijo Maxi. Uno trata más o menos de mostrarles el camino. Nos sacan campeones ellos, los jóvenes son los que a nosotros nos dan las fuerzas.

¿Pero los veteranos como vos, Maxi Rodríguez, el Cebolla y Gargano no aparecieron en los momentos calientes?

Sí, Gargano, el Cebolla y Maxi son el pulmón de nuestro equipo. El Cebolla es nuestro líder, después la frialdad y la tranquilidad que tiene Maxi para resolver los partidos y el Mota la verdad que la recuperación que tuvo y lo que él le brinda al equipo no solo en el juego sino en cómo es él, ordenando el equipo. Son muchos factores que hicieron que Peñarol llegara al final del campeonato de la manera que lo hizo y justamente creo que el partido clásico se gana de la misma manera que se ganó el campeonato.

El gol del empate de Peñarol, ¿fue en offside?

Me sorprendió porque en el momento tampoco vi que ninguno reclamara. Lo acabo de ver recién y sí es offside como también fue offside el gol de Zunino, tiene la mitad del cuerpo pasando la línea. El penal me parece muy claro, tampoco lo discutieron. Sobre el que se reclama de Papelito, al ser delantero, me parece que él busca el contacto y me parece que hay falta antes sobre Formiliano de Bergessio. En esa jugada me parece que no hubo penal.

¿Cuánto vale tener a Dawson, el mejor arquero del campeonato?

Te da una confianza increíble. El otro día en el entretiempo en el partido contra Defensor se me acerca el pelado Novick y me dice ‘quedate tranquilo, el partido ya lo ganó Kevin’. Y la verdad que esa era la sensación que teníamos. Defensor se puso 1-0, nosotros no encontrábamos el juego y tuvo tres o cuatro pelotas increíbles que creo que ahí él nos hizo ganar el partido.

Tuvieron un 9 como el Toro Fernández, que en el Clausura fue una cosa impresionante

Impresionante. Se le ve la potencia. Yo lo jodía después del partido de Defensor porque arrancaba, tiraba la pelota para adelante, y parecía que estuviera jugando con mis hijos. Es impresionante la potencia que tiene, la fuerza que tiene. Esa fuerza cada vez la va tratando de afirmar la definición, y cuando fue afinando eso para nosotros fue muy productivo.

Nos quedaban dudas cómo iban a llegar el Mota y el Cebolla físicamente, ¿cómo aguantaron los 120 minutos?

Como son ellos, a corazón y a ganas, con el hincha que llevan adentro. Son jugadores que tienen un temperamento impresionante. Lo de Gargano es increíble, es para resaltar. Viene de una lesión y de estar siete meses parado. Lo querían llevar de a poquito y el tipo con el ímpetu que tiene y las ganas… Al Cebolla se lo dije, el partido clásico que empatamos 1-1, en la última pelota en el minuto 94′ hay un contragolpe que él llega desgarrado a sacar la pelota. Esos jugadores son innegociables, son los compañeros que querés tener siempre.

¿Hay más jugadores hinchas en el plantel?

Son varios y se nota. El Mota, el Cebolla, hay muchos. Canobbio, el Loli Piñeyro, Rojo. Son muchos.

¿Ser suplente te dolió?

Sí (risas). El Memo tiene la costumbre de no parar el equipo hasta el último día, pero más o menos va haciendo algunos cambios. Más o menos te das cuenta. Yo siempre lo tomo de la misma manera, tratar de apoyar al que le toque, sea Gio, Canobbio, el Loli, a Lores. Al que le toque darle la confianza. Cuando gana Peñarol, ganamos todos.

Hiciste pocos goles, pero apareciste en momentos claves:

Sí, creo que asumí un rol, por la edad o por los años que tengo en el fútbol, que en realidad no importa quién haga el gol. A mí me importa que Peñarol gane y nada más. Si me toca a mí bienvenido sea. Este año he asumido un rol de asistidor, quizá en algunas jugadas tenía y debida haber terminado yo la jugada, y a veces por querer dársela al compañero se han perdido oportunidades. Pero bueno, creo que los números también avalan las cantidades asistencias que he tenido este año aunque quizá estén en el debe los goles.

Sos el único que queda del plantel que llegó a la final de la Libertadores

Sí, creo que en el plantel de hoy soy el único que ha llegado a la final de América. Ese es un debe que uno tiene, porque me encantaría conseguir algo internacional con Peñarol. Mi sueño, mi ilusión es poder ganar una final de América, que es el sueño del hincha.

¿Renovas?

No sé, tengo hasta diciembre. Espero que sí.