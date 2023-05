Mano a mano con el "Colo" Ramírez: la ilusión de vestir la celeste, las dos caras de la estadía de Suárez y el gol favorito del goleador del Apertura

"La verdad que cuesta salir goleador, el fútbol uruguayo es muy complicado. Tengo claro que tengo que ir por más", dijo el delantero tricolor.

Juan Ignacio "Colo" Ramírez encontró en la segunda mitad del torneo Apertura lo que estuvo buscando a lo largo del año pasado: estabilidad como titular en Nacional. Y el delantero centro lo aprovechó con buenas actuaciones y once goles, que lo coronaron goleador del campeonato, superando -entre otros- a Matías Arezo, el "9" de Peñarol que comenzó imparable.

"La verdad que cuesta salir goleador, el fútbol uruguayo es muy complicado. Tengo claro que tengo que ir por más", comenzó el diálogo con Telemundo este viernes por la mañana en la ciudad deportiva de Los Céspedes.

Consultado sobre cuál fue su tanto favorito del torneo, eligió el segundo que marcó ante La Luz en el Gran Parque Central por la fecha 13 que tuvo una buena jugada de Camilo Cándido y Federico Martínez. "Camilo me la da atrás y ataco el espacio. Me gusta ubicarme bien y que mis compañeros asistan. Terminar la jugada es donde me siento cómodo", narró.

Pensando en el futuro inmediato del tricolor, enfatizó que ganar el torneo Intermedio "es una obligación, como cada torneo para Nacional". "Los puntos valen mucho para la anual y tenemos que descontar. Esto termina a fin de año", señaló.

Adaptación y Suárez

El delantero reconoció que los primeros meses del año pasado "le costó" la adaptación al club, pero que con el tiempo logró tomar confianza y comenzar a anotar. Sin embargo, en julio llegó Luis Suárez y pasó al banco de suplentes, incluso muchas veces por detrás de Emmanuel Gigliotti en la consideración de Pablo Repetto.

"Previo a la llegada de Luis me sentía bien, con confianza, marcaba goles. Con la llegada de Luis en seguida eso, por ahí, quedó atrás por lo que significa Luis y todo lo que dio para el equipo. (...) La adaptación... la llegada de Luis enlentece ese proceso, pero hoy me toca estar disfrutando", expresó.

De todas formas, destacó lo "increíble" que fue compartir plantel con una estrella como el "Pistolero". "Adentro de la cancha nos dejó el campeonato, pero afuera nos marcó a todos", valoró.

De celeste

Interrogado acerca de vestir la remera de la selección uruguaya, el delantero reconoció que "siempre sueña con eso".

"Está la ilusión, pero sabemos que hay grandísimos jugadores. Nosotros en el país tenemos una linda pasión y se vive mucho más. Me tocó estar jugando para Liverpool una fecha de Eliminatorias (año 2021). Tenía un buen presente en Liverpool y me tocó la chance, hoy tengo buen presente en Nacional, ojala que me toque. Ahora o más adelante. Si no, a seguir trabajando", cerró.