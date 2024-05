"Me saludás en todos lados o nunca": Pacheco explicó su cruce con Ruglio en el Campeón del Siglo

El ex jugador y actual técnico de Wanderers explicó por qué no saludó al presidente de Peñarol

Antonio “Tony” Pacheco explicó las razones de su altercado con Ignacio Ruglio el pasado sábado en el Estadio Campeón del Siglo, luego del encuentro entre Peñarol y Wanderers.

La situación se dio una vez terminado el partido. El actual presidente se acercó a abrazar a Pacheco y este lo alejó reclamándole algo. Enseguida se generó una polémica por lo que significan ambas figuras para el club "Mirasol".

El exjugador -actual DT del Bohemio- declaró que se “cruzó con él” un tiempo atrás en un lugar público mientras estaba con su familia, y Ruglio no lo saludó. “Si me saludás bien, si no no pasa nada, pero me saludás en todos lados o nunca”, expresó Pacheco en La Oral Deportiva de Radio Universal.

Más allá de esta polémica, Pacheco se quedó conforme con el rendimiento de su equipo en los 90 minutos. “Wanderers ante Peñarol hizo un gran partido”, sentenció.

El resultado final fue de 1-0 a favor de Peñarol que continúa primero en el campeonato Apertura, y está muy cerca de consagrarse campeón.