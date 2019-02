Nacional abrió las puertas del entrenamiento en el Parque Central en la previa del clásico

Siete mil hinchas tricolores se acercaron al estadio tricolor para alentar al plantel de cara al enfrentamiento ante Peñarol.

El plantel de Nacional entrenó en la mañana de este sábado en el Parque Central con la peculiaridad que lo hizo con las puertas abiertas al público, nada más y nada menos que la jornada previa al clásico. Este domingo a las 20:15 Peñarol y Nacional se enfrentarán en el estadio Centenario por la final de la SuperCopa.

El presidente tricolor, José Decurnex, habló con la prensa sobre esta iniciativa: “Estamos muy contentos, es la primera experiencia que hacemos de algo así. La intención era de vuelta acercar al socio y al hincha, en este caso con el plantel. Vinieron 7 mil personas. Además sumamos la idea de traer un alimento no perecedero para donar a la ONG Brazos Unidos. La verdad que fue muy lindo, le agradecemos mucho a quienes vinieron hoy a alentar al grupo que estaba entrenando”.

Con respecto a sus expectativas de cara al clásico, Decurnex respondió: “Esperamos ganar, es lo que todos los hinchas de Nacional esperamos siempre. Estamos en un proceso de formación, llevamos quince o veinte días, una semana apenas con el plantel completo. Pero tengo mucha expectativa porque se puede ver al grupo muy concentrado y con muchas ansias de estar en el partido”.

También se refirió a la postergación del inicio del Campeonato Uruguayo: “es una perla más en este largo camino. No me sorprende mucho. Tenemos que sentarnos para empezar a reconstruir al fútbol uruguayo y tratar entre todos hacer un fútbol mejor y más grande. Creo que ya es hora de eso y me parece que tenemos que tener la seriedad de darle al Campeonato Uruguayo lo que merece”.