Nacional no le renovó el contrato a Jorge Fucile: el futbolista dijo que él hubiese seguido jugando hasta gratis

Fucile dijo que no tiene relación con Iván Alonso y que en Nacional “jugaba gratis”, que su presencia no dependía de lo económico.

“Más allá de que no logramos objetivos muy buenos, tuve un año que en lo personal muy bueno, jugué 30 partidos en el año. Jugué prácticamente en todos los partidos de copas internacionales.

Si me dijeran que el presupuesto está complicado y que quieren que siga en el club, pero que no me pueden pagar… yo en Nacional jugaría gratis”.