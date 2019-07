Nacional presentó una denuncia tras amenaza de un barra al vicepresidente Alejandro Balbi y el resto de la directiva

En un audio enviado a través de Whatsapp el hincha dice "voy a apuntar a ustedes" y aseguró "sé donde parás, sé dónde vivís y todo".

Alejando Balbi, vicepresidente de Nacional, recibió un audio a través de Whatsapp, que se viralizó horas más tarde. Esto es lo que decía:

Ale, ¿qué pasa con estos jugadores? ¿Están de vivos? Te hago la pregunta a vos que sos el vicepresidente. ¿Viste que el otro día te fuimos a manguear? Tenemos un cuadrito de 40 o 50 personas que estamos cansados de todo ya. En cualquier momento yo apunto pa’ vos, pal’ presidente, pal’ técnico, pal’ que sea. Y hacé la denuncia, mirá que acá tenés la prueba, en este mensaje. Pero o están todos de vivos, se la están llevando o están echando pa’ atrás y ustedes son los principales, porque son ustedes los que contratan gente. Yo sé bien cómo son los negocios de ustedes así que o cambian las cosas o voy a apuntar a vos o al presidente. Ya la tenés clara y no me metas la fría porque te agarro a vos a la salida de tu laburo, en todos lados. Yo sé todos tus pasos. Sé dónde parás y todo, sé dónde vivís y todo. Así que, o cambian las cosas, te voy a dar un mes, o vamos a apuntar a ustedes, viste como es. Acá tenés la prueba, con este mensaje de voz. A mí me tiene sin cuidado. Y si voy en cana perdé cuidado que van a apuntar pa’ vos, eso te lo puedo asegurar. Porque vos también estás de vivo. Así que vamo’ arriba, o salen adelante o se les termina la joda. Mirá que va en serio esto, te estoy amenazando.