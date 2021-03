Nicolás Schiappacasse fue presentado en el Campeón del Siglo: "Físicamente me siento en uno de los mejores momentos"

Con la presencia de Pablo Bengoechea y el Indio Olivera, Peñarol presentó su primer refuerzo de cara al Campeonato Uruguayo 2021.

Peñarol presentó este viernes por la tarde en su campeón del siglo a Nicolás Schiappacasse.

El delantero con pasado en selecciones juveniles uruguayas viene de una prolongada inactividad, pero tiene ganas de debutar ya.

"Físicamente estoy muy bien, me vengo preparando mucho. Sé que no pude contar con los minutos de partidos, pero sí con un entrenamiento a nivel alto, europeo. En lo personal me siento muy bien, y físicamente me siento en uno de los mejores momentos de mi carrera", dijo el delantero aurinegro.

Schiappacasse jugará con la camiseta número 9 en honor a Fernando Morena. "Primero que nada lo elegí porque es un número que siempre me identificó, tanto en el baby fútbol como en la selección. Es un número que tengo guardado desde chiquito. Y sé lo que es este número en este club, tengo que intentar a hacer lo que hizo Morena en su tiempo. Estoy muy contento por llevarlo", dijo el futbolista.