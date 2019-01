Peñarol entrenó en las playas de Miami; Frickson Erazo no pasó las pruebas médicas y se frena su contratación

El zaguero ecuatoriano se sometió a algunas pruebas para chequear una vieja lesión en la rodilla, pero los resultados no conformaron a la sanidad mirasol.

Por primera vez desde que llegaron a Miami, el plantel aurinegro está entrenando en la playa en Miami. Es el primer turno de un doble horario de prácticas, que por la tarde volverá al Royal Oak Park.

El golero aurinegro Thiago Cardozo debió quedarse en el hotel porque atraviesa un cuadro febril.

Ya había adelantado en Telemundo el profesor Valenzuela la importancia de trabajar en arena durante la pretemporada, para buscar mayor potencia y resistencia de cara a lo que va a ser el resto de la temporada.

Esta madrugada llegó el zaguero ecuatoriano Frickson Erazo. Durante la mañana se sometió a una serie de estudios de imagen sobre una vieja lesión que el defensor se hizo en 2016 en la rodilla para confirmar que esté bien. Se esperaba que esta tarde se sumara a los entrenamientos, pero los resultados de las pruebas no fueron satisfactorias y el futbolista no sería contratado.

En charla con Alejandro Figueredo, el futbolista había indicado:

Estoy feliz de haber llegado bien. Ya por fin pude incorporarme al equipo, espero comenzar lo más pronto posible los trabajos. Es importante comenzar a recuperar el ritmo futbolístico rápido porque no haber jugado los últimos seis meses. Estoy con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de aportar para que Peñarol pueda ser protagonista del campeonato local y también a nivel internacional. Pienso que lo más pronto posible, tal vez en dos semanas, físicamente puedo estar pronto. Y técnicamente, de jugar a la pelota nadie se olvida así que espero que sea rápido. Barrera me llamó y me dijo cuál era el proyecto, a mí me encantó. Fue preponderante esta charla. La garra charrúa, el hecho de ser un equipo copero, su historia, su tradición, sus jugadores, su hinchada motiva muchísimo.