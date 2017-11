Peñarol ganó 3-2 ante Sud América en el Estadio Centenario

Los aurinegros Rodríguez, Viatri y Palacios anotaron en la victoria. Ruben Bentacourt anotó dos goles para la IASA.

Peñarol se enfrentó en el Estadio Centenario con Sud América en la novena fecha del Torneo Clausura.

El primer tiempo mostró al elenco mirasol buscando anotar, pero no consiguió. Ambos equipos partieron sin goles al entretiempo. En el segundo la dinámica del encuentro cambió: a los 48′ el argentino Maxi Rodríguez anotó un gol de cabeza para Peñarol. Poco después, a los 52′, Sud América alcanzó el empate 1-1 por medio de Ruben Bentacourt. Sin embargo, los aurinegros anotaron de nuevo inmediatamente gracias a un remate de Lucas Viatri.

La IASA no bajó los brazos y encontró un nuevo empate, otra vez por un gol de Bentacourt, a los 63′. No obstante, el 2-2 duró poco, porque Sergio Felipe empujó en el área a Fabián Estoyanoff y generó un penal que a los 69′ Cristian Palacios convirtió en un 3-2 favorable para Peñarol. Sud América continuó buscando empatar el partido, asomándose al área aurinegra, pero no logró traer goles y se quedó con una derrota.

Peñarol entonces continúa su liderazgo en el Torneo Clausura con nueve victorias en nueve partidos.

Alineaciones

La galería del encuentro:

FOTOS: FOCOUY