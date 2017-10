Peñarol presentó el libro “Estadio Campeón del Siglo: un sueño concretado”

Además hablaron con Telemundo el candidato a la presidencia Jorge Barrera y el actual presidente, Juan Pedro Damiani.

“Es una gracia al alma tener un libro sobre una obra magnífica, que costó mucho sacrificio”, dijo el dirigente aurinegro Carlos Casarotti sobre el libro.

Recientemente el oficialismo proclamó a Barrera como el candidato a la presidencia para las elecciones de diciembre. El abogado dijo a Telemundo que “ahora falta lo más importante que es el voto del socio”.

Por su parte, Juan Pedro Damiani contó que hizo algunas llamadas y habló con un futbolista que no es jugador de Peñarol para intentar quitarle tensión al paro que afecta al fútbol. “Creo que tiene que haber un acto de grandeza para no dejar de rehén al gran perjudicado que es el público, quizás no se pueda terminar el campeonato. Creo que ya las partes han mostrado cuáles son sus reivindicaciones. Yo creo mucho en los actos de grandeza de la gente, eso enaltece al que lo hace”, sentenció.