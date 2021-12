Peñarol se coronó campeón del Clausura y de la tabla anual tras ganarle a Sud América

El aurinegro le ganó 3-1 a la IASA

Luego de ganarle a Sud América 3-1, Peñarol es campeón del Torneo Clausura y de la tabla anual. El aurinegro enfrentó a la IASA de local, que perdió a Luis Morales en el primer tiempo tras ser expulsado por una falta a Facundo Torres.

Si bien Nacional le ganó a River Plate en el Parque Central, el Manya terminó con la ventaja tanto en la tabla anual como en la del Clausura 2021. Ahora jugará el próximo martes frente a Plaza Colonia -de ganar Peñarol, saldrá campeón-.

Los goles del aurinegro llegaron de la mano de Agustín Cannobbio y Jesún Trindade. Por su parte, Tomás Andrade fue quien marcó por la IASA.

El final del Clausura terminó según lo previsto, dado que Peñarol demostró un mejor juego a lo largo de las 15 fechas. Sin embargo, luego de que la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF) le diera los puntos a Nacional -tras el partido disputado en la primera fecha frente a Cerro Largo- el Bolso tuvo mayores oportunidades de coronarse campeón y arrabtarle el título a su clásico rival.

El empate de Nacional frente a Liverpool la fecha pasada, hizo que Peñarol volviera a tener chances claras de salir campeón.

Críticas a los arbitrajes

El final del Campeonato estuvo marcado sobre todo por las críticas que hizo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a los diferentes arbitrajes. A través de sus estados de WhatsApp, Ruglio solía expresar su desacuerdo con algunos jueces.

Por ejemplo, a falta de dos fechas para que terminara el Clausura y luego de que Peñarol empatara frente a Cerro Largo, el presidente carbonero dijo que "como esas dos piñas que le pegan a Gary (Kagelmacher) en la cintura hubo varias toda la noche. Más el tiempo que hacen los rivales sin ninguna consecuencia. Pero la roja es para Gary. IMPUNIDAD y van a ir hasta el fondo porque ya no les interesa nada más que cerrar lo que armaron”.

Como es habitual, el clásico rival no perdió pisada en sus reclamos y a través del vicepresidente Alejandro Balbi cargó en ese momento contra Ruglio en entrevista con Sport 890, asegurando que el aurinegro “está mandando mensajes extremadamente peligrosos”.

"Viene desde hace meses. Cada uno dirige una institución como le parece, pero no puede ser que semana a semana, partido tras partido, con estados de WhatsApp. A mí no me duelen prendas, pero para el sistema, para la organización, los hinchas, los socios y los periodistas, es insoportable. Y ya vemos que ese tipo de cosas no conducen a nada”, agregó.