Peñarol y Nacional empataron 1 a 1 en el Estadio Centenario

Nacional y Peñarol jugaron en el Estadio Centenario por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Un reñido primer tiempo vio a un Nacional con un poco más de llegadas al área carbonera, pero que no pudo traducir en goles. Los carboneros no quedaron detrás y buscaron replicar en ofensiva. No hubo diferencias y fueron empatados sin goles al entretiempo.

El segundo tiempo trajo a los tricolores con ambición: buscaron y remataron al arco de Kevin Dawson, pero el portero carbonero tapó las llegadas. Fue entonces en el 53′ que Peñarol obtuvo una falta sobre el borde del área de Nacional. Cristian “Cebolla” Rodríguez pateó el tiro libre bajo y rápido, por debajo de la barrera tricolor que saltó. La pelota entró sin que Conde pudiera actuar y Peñarol se puso en ventaja 1 a 0.

Nacional no se vio limitado. Siguió buscando el gol ante un Kevin Dawson sólido. Así fue que a los 70′ el tricolor encontró el gol del empate por parte de Gonzalo Bueno, que apareció luego de que el arquero mirasol tapara un tiro y largara un rebote.

El partido terminó empatado 1 a 1 y con ese resultado Nacional mantuvo el liderazgo de la tabla, con dos puntos de ventaja sobre Peñarol y a falta de dos fechas para terminar el Torneo Apertura.

FOTOS: FOCOUY